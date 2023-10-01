طارق السيد : تأهل الزمالك بسبب اللاعبين والجماهير فقط

قال طارق السيد قائد نادي الزمالك السابق في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هو السر في تراجع مستوى الفريق، خلال الفترة الأخيرة، بسبب .التغييرات في طرق اللعب والتشكيل وأدوار اللاعبين، وأمور أخرى.

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أكد طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد :" كثرة التغيير في طرق اللعب وأدوار اللاعبين، تؤثر على الزمالك بشكل كبير، وهو السبب فى أن يكون وضع الفريق صعب أمام أرتا سولار الجيبوتي فى الكونفدرالية، وهو ما جعل التأهل صعب للغاية، والجميع مش سعيد بسبب التغييرات.

وأشار طارق السعيد إلى " الزمالك مش فى الحالة الطبيعية، فمن المفروض أن الفريق يلعب السهل من أجل الفوز، ولكن لأول مرة الزمالك يلعب بثنائي رأس حربة في مباراة الأمس، مع تغيير فى طريقة اللعب، أمور غريبة وتغيير مكان أحمد فتوح واللعب فى مركز المدافع، هل ده يجوز؟، للاعب أنا محتاج أن يتواجد فى المراكز الهجومية، أقوم بعودته للخف، بجانب أيضًا، خروج الجزيري الذي أصبح أمر غريب جدًا، أوسوريو للأسف مدرب غريب.

أتم تصريحاته :" المكسب أمس كان بسبب اللاعبين والجماهير ، وكان ضروري الفوز والتأهل لدور المجموعات وفي يناير سيتم التعاقد مع لاعبين مميزين بعد حل أزمة القيد.