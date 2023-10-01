الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح (16) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (221) مسجدًا منها (161) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(60) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. مسجد السبيل - العريش

مديرية أوقاف الغربية

2. مسجد الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول

مديرية أوقاف الجيزة

3. مسجد عائشة – أكتوبر إبني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. مسجد الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان

وزارة الأوقاف المصرية

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى

6. مسجد السلام - بني حلة - سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة

7. مسجد الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير

8. مسجد الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير

مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش

10. مسجد محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط

11. مسجد الشيخ منصور – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف سوهاج

12. مسجد العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة

13. مسجد التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام

مديرية أوقاف الدقهلية

14. مسجد أبو النيل – أوليلة - ميت غمر

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف المنيا

1. مسجد الشعراوي – قرية السلام – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد عنبر – بندر حوش عيسى