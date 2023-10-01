الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح (16) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (221) مسجدًا منها  (161) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(60) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف شمال سيناء
1. مسجد السبيل - العريش
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول 
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد عائشة – أكتوبر إبني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. مسجد الجلاء الغربي – قرية الجلاء  - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان

وزارة الأوقاف المصرية

مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى
6. مسجد السلام  - بني حلة - سمسطا
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد الرحمة  - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير 
8. مسجد الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد الرحيم  - منشية الدهب البحرية  - نجع الأطرش
10. مسجد محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط
11. مسجد الشيخ منصور – دلجا – دير مواس 
مديرية أوقاف سوهاج
12. مسجد العمارنة –  قرية نزة البحرية – مركز جهينة 
13. مسجد التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام 
مديرية أوقاف الدقهلية
14. مسجد أبو النيل – أوليلة - ميت غمر

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد الشعراوي – قرية السلام – بني مزار 
مديرية أوقاف البحيرة 
2. مسجد عنبر – بندر حوش عيسى

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