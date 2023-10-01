جامعة المنصورة تشارك فى فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لاستعراض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تستمرفعالياته على مدار 3 أيام.



يأتي المؤتمر في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصا فئة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.



وأعرب الدكتور شريف يوسف خاطر، عن بالغ سعادته لمشاركته في مؤتمر حكاية وطن كونه يعكس عزيمة الشعب المصري، وحكاية كل مواطن ومواطنة في مصر، الذين يمثلون ملحمة شعب استطاع الصمود والعمل جاهدين لبناء وطن جديد وقوي.



وعرض المؤتمر جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية، والتي استهدفت تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتطوير المجتمع؛ ساهمت في توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية، كما عززت من الولاء والانتماء للوطن من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة لتطمح من خلالها الدولة إلى صنع نهضة مستقبلية شاملة، بما ينعكس على تعزيز الانتماء والولاء للوطن، لافتًا إلى أن الدولة وضعت برامج طموحة لتحقيق التنمية.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المؤتمر شهد جلسات هامة ترتكز على محاور الاقتصاد وشارك بها كبار الوزراء، تناولت سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري، وجلسات أخرى تضمنت قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت على مدار 10 سنوات، العديد من المبادرات الرئاسية التي ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، ومشروعات عملاقة أحدثت نقلة تاريخية وتطور غير مسبوق في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والتعليم والطاقة والصناعة، وغيرها من الإنجازات، وتنفيذ مشروعات كبرى ورعاية وحماية اجتماعية و"حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في مصر.



وأضاف أن الرئيس يولي التعليم اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، ودعم الجامعات من خلال التوسع في إنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية، فضلًا عن عقد شراكات لتوفير منح لأبنائنا الطلاب، وبرامج التمويل، بهدف تحسين جودة التعليم، مؤكداً أن جامعة المنصورة تواصل مسيرة البناء والعمل؛ لتوفير تنمية حقيقية بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.