الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الداخلية تطلق مُبادرة لتوزيع حقائب مدرسية على التلاميذ

الداخلية تطلق مُبادرة
الداخلية تطلق مُبادرة لتوزيع حقائب مدرسية على التلاميذ

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة "كلنا واحد"..وزارة الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد- مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها وعبوات مواد غذائية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظات.

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في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية التى تؤكد الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد (2023 /2024).

 فقد قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية بإطلاق مبادرة (كلنا واحد- مع زهور المستقبل) تستهدف توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

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