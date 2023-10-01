وزير النقل: لن نستورد أي أتوبيس من الخارج بحلول 2024 (شاهد)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم العمل حاليًا على توطين صناعة السكة الحديد.

وقال “الوزير” خلال كلمته، في ثاني أيام جلسات “حكاية وطن”، اليوم الأحد، أنه: "لدينا مصنع سمياف التابع للهيئة الوطنية العربية للتصنيع، ويعمل في كل الوحدات المتحركة، والآن يجمع قطارات مترو مورّدة من كوريا، فضلًا عن تصنيع عربات باور إلى جانب سيارات نقل بضائع".

وتابع أنه: "حتى الآن نستورد قضبان سكك حديدية، ولأول مرة في مصر يتم إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديدية في شركة السويس للصلب".

وواصل الوزير:"الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير تنتج كل قطع الغيار اللازمة للسكك الحديدية»، مؤكدًا: «لن نستورد أي أتوبيس أو وحدة متحركة من الخارج بحلول 2024".

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

تعزيز الحوار مع المواطنين:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.