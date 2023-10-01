كامل الوزير: لن نستورد أي وحدة متحركة بالقطارات اعتبارًا من 2024 (شاهد)

أكد كامل الوزير وزير النقل، أن عدم استيراد أى وحدة متحركة للقطارات اعتبارا من 2024.

وقال “الوزير” خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن أبرز إنجازات النقل في الـ9 سنوات الماضية كانت وضع خطة لتحديث عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات ولتنفيذ الخطة تم تخصيص 2 تريليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليون في 2023.

وتابع أن مشروعات السكك الحديدة في 2014 كنا نستطيع نقل 900 ألف راكب يوميا، وفى 2023 أصبح نستطيع نقل 1.2 مليون راكب يوميا وارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، ومتوقع أن ننفق 75 مليار جنيه لنصل إلى 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا ولنصل إلى معايير السلامة العالمية.

وأشار الوزير إلى أنه في 2014 كان لدينا جرارات 791 جرارا فيها 400 صالح بكفاءة 60 % والبقية عاطلة بالكامل، في 2023 عندنا 210 جرارات جديدة بالكامل و594 جرارا صالحا بكفاءة 80%، و186 عاطلا ولها عقود تجديدات ولها عقود ونعمل عليها.

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

تعزيز الحوار مع المواطنين

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.