كامل الوزير: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع (ِشاهد)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارتي النقل والإسكان، خططتا لخدمة سكان المناطق الجديدة، من قبل توليه الحقبة الوزارية.

وقال “الوزير” خلال استضافته ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أن عقد تدشين خط المونوريل و القطار الكهربائي السريع كان موقعا قبيل توليه الوزارة.

وأشار إلى أنه منذ توليه وزارة النقل؛ تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبدء في المشروع، موجها الشكر للجنة التي شكلت من قبل وزارة الإسكان، في التواصل مع النقل، لتنفيذه.

وتابع الوزير أنه: "بدأنا تدشين وسائل مواصلات للمدن الجديدة؛ لخدمة المواطنين، بالتنسيق مع الشركاء الصينيين، والقطار الكهربائي ساعد موظفي العاصمة الإدارية في التنقل، والمرحلة الثالثة من القطار تمتد من العين السخنة إلى الماسة بالعاصمة، والمرحلة الرابعة ستخدم مواطني العاشر من رمضان للعبور الجديدة".

وواصل أنه أي وسيلة مواصلات جديدة تشهد ضعفا في نسبة الإشغال، وهذا ما حدث خلال افتتاح القطار الكهربائي الجديد، منوها بأن القطار يشهد نسبة إشغال بين 120 و130% في فترات ذهاب وعودة الموظفين، وخاصة من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير النقل: محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه على مساحة 52 فدانا

وأكمل أن زمن التقاطر بين رحلات القطار الكهربائي، وصل إلى 15 دقيقة في ساعات الذروة، وتقل في غير تلك الفترات، وأسعار تذاكر القطار في متناول الجميع.

وكشف الوزير تفاصيل تكاليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له ليلة أداء القسم، مستطردا: "يوم ما تشرفت وحلفت القسم أمام الرئيس، قالى لازم تشوف حل فى محطة مصر ضمن الخطة اللى هتعرضها عليا".

واستطرد أنه بعد الدراسة لأكثر من أسبوع عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مقترح منها إلغاء محطة رمسيس ونقل محطة قطارات الوجه البحري لشبرا، ومحطات الوجه القبلي للجيزة، وتم رفضه لمكانه محطة رمسيس، وتم الاستقرار إنشاء محطة بشتيل، لافتا إلى أن محطة بشتيل تكلفت 4 مليارات جنيه ولم تحمل موازنة الدولة أي أعباء ومساحة محطة بشتيل تتجاوز 52 فدانا، وهي تتخطى مساحة محطة رمسيس التي تبلغ 13 فدانا.