كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع مشروع القرن في مصر (شاهد)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع هو مشروع القرن في مصر.

وقال "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن مشروع القطار السريع كان مخططًا من قبل وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة النقل، من أجل العمل على ربط المجمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون هناك وسائل نقل عامة لهذه المجمعات.

وأشار إلى أن السياحة الألمانية والسياحة الروسية طلبوا إنشاء قطار سريع ليأتي سياح اليوم الواحد من الأقصر يستطيعوا التنقل بصورة سريعة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للقطار السريع بطول 675 كم، مستطردا: "كل المصريين هيشوفوا القطار السريع ولأول مرة معروض في معرض النقل في المنارة، خلال شهر نوفمبر، وتحديدًا في اليوم الخامس أو السادس".

وواصل الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون مواطن يوميا، بحلول 2024، مؤكدا أن الدولة تستهدف أيضا الوصول لنقل 13 مليون طن بضائع في العام الواحد، بدلا من نقل 4.5 مليون طن فقط.

خطة الدولة بشأن النقل 2024

وأوضح أن خطة الدولة بشأن النقل 2024، تعتمد على زيادة عدد الجرارات والعربات، للوصول إلى المعدلات المستهدفة من نقل المواطنين والبضائع، لافتا إلى أن المستهدف في 2030 طبقا للخطة الجاري تنفيذها، هو نقل 2 مليون راكب يوميا، ونقل 25 مليون طن بضائع سنويا.

وأكمل أنه تم رفع كفاءة 60 جرارا من التي كانت موجودة في مصر قبل 25 يناير، إضافة إلى التعاقد على 172 جرارا، وعقود لتدبير 260 جرارا أخرى، وصل منها حوالى 180 جرارا.