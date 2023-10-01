محافظ الغربية يبحث معوقات محور النعناعية بكفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة معوقات ونسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات، بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ ،المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والمهندس أحمد جمال استشاري المحافظة للرصف، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والعميد حسام سلام رئيس جهاز مشروعات الخدمه الوطنية، والمهندس مفرح خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

وناقش المحافظ، نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروع، وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية.

وتقوم المحافظة بإنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الغربية، بسرعة نهو الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية.