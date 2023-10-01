ضبط 3 لصوص متهمين بسرقة سيارة ملاكي في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكى بالإكراه بالمنيا، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة المنيا بلاغا من (حاصل علي بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) بقيام مجهولان بإستقلال السيارة قيادته لتوصيلهما من مدينة العبور بالقليوبية لدائرة مركز شرطة أسيوط عن طريق أحد التطبيقات وحال سيره بدائرة المركز طلبا منه التوقف وقاما بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما والإستيلاء على السيارة ولدى قيامه بمنعهما وتعلقه بها أُصيب بسحجة بإحدى قدميه إلا أنهما تمكنا من الإستيلاء عليها ولاذا بالهرب بها.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى المنيا وأسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم "السيارة المستولى عليها".. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر مضر بالواقعة وتلولت النيابة التحقيق.