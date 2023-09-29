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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نبيعه خردة.. تفاصيل سقوط عصابة سرقة السور الحديدي لمحور المريوطية

حملة أمنية
حملة أمنية

أقر عاطلان بقيامهما بسرقة السور الحديدي  الخاص بمحور المريوطية وبيع لأحد الأشخاص كخرده ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتداول لما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخصين يستقلان سيارة بسرقة الحاجز الحديدى الخاص بمحور المريوطية بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومرتكبى الواقعة (شخصين، مقيمان بالقاهرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا ببيع المسروقات لكلاً من (صاحب مخزن خردة ، وسيدة) مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات (عدد 3 زوايا حديد)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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