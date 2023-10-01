إنطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة أهالي قرية دميانة بمركز بلقاس

انطلقت اليوم القافلة المتكاملة لجامعة المنصورة “جسور التنمية 22”؛ لخدمة أهالي قرية دميانة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار – محافظ الدقهلية، والعقيد اسماعيل معوض والعقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

وشملت القافلة المتكاملة “قافلة طبية وتوعية صحية” وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال.



وأكدت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه قد تم توقع الكشف على (500) مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (22) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.



وأعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (315) من الحيوانات والطيور، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.



وأوضحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، أن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (45) طفل وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي 14 سنة، ورشة عمل صناعة مسكات وتيجان لحوالي (50) طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (140) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 14 سنة، وشارك في تقديم الورش إسراء شتا و محاسن محمود.



وأشارت الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، إلى أن اعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية حيث قامت د ايناس صبري بالتوعية عن صحة المراة وتنظيم الأسرة.

وقامت الدكتورة هند وجية الشافعي، بالتحدث عن مسببات الانامية و طرق علاج والوقاية من الديدان في الاطفال وأسبابها و أعراضها.



وأضاف الدكتور متولي أبو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الزراعية قامت بتقديم الارشاد الزراعي لعدد من المزارعين، عن اهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين، وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامة.