انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، جلساته اليوم الاحد بافتتاح دور الانعقاد الرابع، في الفصل التشريعي الثاني ، حيث تنعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد ، ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب .

ويتم خلال جلسة مجلس النواب الافتتاحية الإجرائية تشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى تشكيل هيئات مكاتب هذه اللجان لتبدأ في عملها بعد ذلك.

و يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى طبقا للدستور فى الأسبوع القادم وفى اليوم الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.

وتشهد الجلسه بعد اكتمال النصاب القانوني ، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

ثم تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

كما تشهد الجلسة كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

و تنعقد الجلسة الثانية حسب جدول أعمال البرلمان الثلاثاء ٣ أكتوبر الساعة الثانية بعد الظهر، وسيلعن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ثم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

يعقبها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.