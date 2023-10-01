دفن جثامين أم وأولادها الأربعة بعد العثور عليهم داخل منزلهم في أسيوط

أمرت النيابة العامة بدفن جثث الأشخاص الخمسة الذين عثر عليهم داخل أحد المنازل ببلدة نجع سابا بأسيوط، أمس السبت، بعد الكشف عن سبب وفاة أم وأطفالها الأربعة، في حين أن محافظة أسيوط وتواصل النيابة العامة التحقيق في الحادث المأساوي.

تكييف صحراوي سبب ضحايا نجع سبع

وخلصت التحقيقات إلى أن الضحايا الخمسة توفوا اختناقاً بسبب نقص الأكسجين داخل منزلهم بقرية نجع سبع بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط واكتشف أنه أثناء نوم ربة منزل وأطفالها الأربعة داخل غرفة مغلقة بمنزلهم، قاموا بتشغيل مكيف هواء صحراوي، ما أدى إلى حرمانهم من الأكسجين وتعرضهم للاختناق، مما أدى إلى الوفاة.

سادت حالة من الذعر بقرية نجع سبع بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، بعد العثور على جثث 5 أشخاص داخل أحد المنازل، ولا توجد عليها آثار كدمات أو دماء، مع تكثيف تحريات المباحث الجنائية والتحقيقات في الحادث المؤسف.

أسماء ضحايا نجع سبع

وبحسب المعلومات التي تم جمعها فإن الجثث التي تم العثور عليها تعود لأم وأطفالها وهم نهاد محمود مصطفى 30 سنة، شيماء محمود عبد الراضي 11 سنة، إسراء محمود عبد الراضي 8 سنوات، عبد الراضي محمود 7 سنوات، ومحمد محمود عبد الراضي 5 سنوات.

من جانبهم، تكثف مباحث مركز شرطة أسيوط جهودها لكشف لغز العثور على خمس جثث لأسرة داخل منزلهم بقرية نجع سبع مركز أسيوط، خاصة أن الضحايا لم تظهر عليهم دماء أو علامات من الإصابة.

بداية حادثة أسيوط

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على خمس جثث داخل أحد المنازل بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط بمحافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث من مركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن الجثث تعود للشخصيات سالفة الذكر بعالية

جهود مكثفة لكشف لغز حادثة أسيوط

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف نيابة أسيوط العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات، فيما يكثف ضباط مديرية أمن أسيوط جهودهم لاكتشاف أسباب الوفاة.