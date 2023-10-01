مديرية أوقاف بني سويف تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

كرمت مديرية أوقاف بني سويف، الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد العزيز بالله بقرية الفنت الشرقية التابع لإدارة أوقاف الفشن، بحضور الشيخ أحمد جابر حسين إمام وخطيب المسجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل، ولأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، وعلى هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

تطوير اللغة لدى الأطفال

وقد وجه أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على استجابتها بتفعيل البرنامج التثقيفي في العام الدراسي الجديد، استمرارًا للبرنامج الصيفي خلال فترة الدراسة.

وأكدوا أن البرنامج الصيفي للطفل أسهم في تطوير اللغة لدى الأطفال، وإثراء القاموس اللغوي لديهم، بأسلوب سهل محبب بسيط، إضافة إلى تصحيح النطق وتقويم اللسان، وغرس محبة اللغة العربية لدى الأطفال، وأن البرنامج التثقيفي يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي والهوية الوطنية، ويعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.