الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص صدمه قطار أثناء عبور القضبان في البدرشين

قطار
قطار

لقي شخص مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في منطقة البدرشين وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في منطقة البدرشين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

ونجح رجال المباحث في تم التوصل لهوية الشخص المتوفى، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا صحة التحريات، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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العثور على جثة شاب داخل منزل بالمنيا


تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزل، بأبوقرقاص وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة شاب، داخل منزله بمدينة أبوقرقاص في ظروف غامضة.

 بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية، تم العثور على جثة شاب يبلغ من  العمر 36 عامًا، صاحب محل، جثة هامدة، داخل منزلة الكائن بمدينة أبوقرقاص.

تم نقل لجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

مصرع سائق علي يد شقيق زوجته وابن خالتها بالخصوص

لقي سائق حتفه،  على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب  خلافات زوجية بينهما، حيث أقدمت وطعناه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة  وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص؛ بمقتل إسلام، سائق، مقيم بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وتربصا له وطعنها بسلاح أبيض -سكين- عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته
حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

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الجريدة الورقية