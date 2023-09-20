قطار روسي يسطر نهاية حياة طفل بالبلينا

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام قطار روسي بطفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام قطار روسي [ أسوان – القاهرة ] بالطفل "عبد الرحمن . م . ع . ع" 13 سنة طالب ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه بين مزلقان دائرة المركز مما أدى إلـي وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفى طما المركزي .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عم المتوفـي "محمود . ع . ع . ا" 40 سنة مهنى ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .