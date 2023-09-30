حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطلان، متخصصين في سرقة السيارات لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" وجزء من مبلغ مالى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من (مالك مكتب مقاولات ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بإكتشافه كسر الزجاج الأمامى لسيارته الملاكى وسرقة مبلغ مالى من داخلها أثناء توقفها بدائرة المركز.



بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش والهيروين" وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه).

