السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رفض طعن متهم شرع في سرقة دراجة بخارية ليلًا بالإكراه

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم في قضية سرقة بالإكراه حيث شرع بالاشتراك مع آخر في سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه بالطريق العام ليلا، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في التهم المنسوبة إليه.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهم في قضية النيابة العامة رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٢ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه شرع مع آخر  في سرقة الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه بالطريق العام ليلا بالاكراه الواقع على المجني عليه بأن أشهر في وجهة سلاح أبيض
سكين مهددا به إياه أثناء اكتشاف أمره حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة بجانبه للشد من أزره إلا أن اثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لأردتهما به وهو ضبطهما من قبل الأهالي.
 

عليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه والزامه بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .

وفي السابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل أكثر من 2 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
 فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسلالتى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه). 
 

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