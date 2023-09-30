عندكم فرصة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة للتغيير.. تصريحات السيسي خلال "حكاية وطن"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر"حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز"، لعرض إنجازات الدولة المصرية، الذي عُقدت فعالياته، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن الأمة تُبنى على البناء والإصلاح لا على الإساءة والتشكيك والهدم.

ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

البلاد مش بتعيش وتنمو وتكبر كده، بتكبر وتنمو بعمل وشقا وتضحية وإخلاص وأمانة، ومش بالكلام

الدولة المصرية كانت بتقابل تحديات كبيرة كانت كفيلة بنهيها زي ما أنهت دول آخرى

عندكم فرصة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة للتغيير

الله يأتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ومحدش بياخد أكثر من نصيبه

حلم المصريين كبير ومش "لقمة" أبدًا

مشروع القناة الجديدة كان محاولة صناعة الأمل الضائع للمصريين

خلال حفر قناة السويس الجديدة حاربنا إرهابًا وكذبًا وافتراءً وشائعات

ما فيش حاجة بتروح عند ربنا.. كل كلمة كدب وإساءة ليها أجر

الجلسات العامة:

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

المشاركة المجتمعية:

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.