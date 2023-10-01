أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور للجملة.. والوقار يتراجع

أسعار السمك.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الاسماك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاحد في سوق العبور للجملة، مما يؤثر على استقرار الاسواق المحلية، مع تراجع بعض الانواع مثل سمك الوقار والذي سجل ما بين 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الاحد في سوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك اليوم الاحد

السمك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 68 : 72 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 58 : 66 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 65 : 75 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 250 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة سويسي من 65 : 105 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر برانيس إسكندراني من 65 : 105 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 120 : 240 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 280 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك الحدادي من 10 : 20 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 40 : 220 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 40 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 70 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 50 : 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "الجامبو" من 400 : 480 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 310 : 390 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 190 : 290 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 300 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 80 : 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.