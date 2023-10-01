إنطلاق حملة التطعيم القومية ضد مرض المجترات الصغيرة في الوادي الجديد

انطلقت، اليوم الأحد، حملة التلقيح الوطنية ضد طاعون المجترات الصغيرة في محافظة الوادي الجديد وأكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد أن الحملة تهدف إلى حماية الماعز والأغنام من هذا المرض في بلدات ومدن المحافظة بالإضافة إلى الحفاظ على مواشي المربين من المرض المنتشر في الأغنام والماعز.

وقال إن الفرق البيطرية التابعة لكل ادارة بيطرية للمراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وضعت جدولاً زمنياً لأعمال التطعيم، وأكد أن فرق التطعيم البيطري تتجول في القرى والبلدات للتأكد من تطعيم الأغنام والماعز والوصول إلى العدد المستهدف. تم التوصل إليه.

وأشار إلى توفر الأمصال اللازمة للتطعيم من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديرية تكثف دائما حملات تطعيم الماشية ضد الأمراض حفاظا على مشاريع الثروة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية مما ينعكس أثره الإيجابي على صحة الإنسان ويتم تنفيذ حملة التطعيم ضد طاعون المجترات الصغيرة بشكل سنوي ودوري لضمان القضاء التام على هذا المرض. مرض يصيب الأغنام والماعز.