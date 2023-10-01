جوانينج جالاكسي أبرز مفاجآت مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. تأسس 2014

حقق فريق جوانينج جالاكسي البوتسواني مفاجأة كبيرة بالفوز المثير على اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في مفاجأة من العيار الثقيل ضمن منافسات دور الـ32 في بطوله دوري ابطال افريقيا .

وحقق الفريق البوتسواني الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجه 1-0 ، وانتصر فريق أورلاندو بايرتس بنفس النتيجه أيضا قبل ان تحكم ركلات الترجيح بفوز الفريق البوتسواني.

ليعتبر فريق جوانينج هو الفريق الثالث الذي قد حسم بطاقه التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-24 حتي الآن بعد الاهلي وبيراميدز .

نادي جوانينج جالاكسي تأسس في 2014

جوانينج جالاكسي هو نادي كرة قدم بوتسواني يقع في بلدة جوانينج ويلعب حالياً في دوري بوتسوانا الممتاز وذلك بعد تأهله لأول مرة في تاريخه عام 2015.

ويعد من أكثر مفاجات الموسم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تأسيسه بـ 9 سنوات ليظهر بقوة في المحافل الافريقية.

الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وحجز 11 فريق تذكرة التأهل لدور المجموعات، وهما:"بيراميدز والأهلي، والنجم الساحلي والترجي التونسي، والوداد المغربي وجوانينج جالاكسي البتسواني، ومازيمبي الكونغولي وبيترو أتلتيكو، وصن داونز الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز وميدياما الغاني.

ومن المقرر أن يحسم الـ 10 أندية المتنافسة الخمس مقاعد المتبقية في دور المجمواعات، والتي ستنطلق مباراتهم اليوم وغدًا.

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