كشف ملابسات العثور على جثمان عاطل بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات العثور على جثة عاطل بالإسكندرية، وجرى ضبط مرتكبي الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (فكهانى، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الفكهانى بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، لذلك قام بإحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى فإستعان بالثانى للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور مُستخدمان سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهانى" وأيد الثانى ذلك ، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة و الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.