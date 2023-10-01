معاشات شهر أكتوير 2023... بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوي الجمهورية.

وتحرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، على متابعة صرف معاش شهر أكتوبر 2023 لجميع المستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية .

موعد صرف العلاوة الاستثنائية للمعاشات

ويتساءل الكثيرين من أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التي سيتم صرفها، وموعد صرفها، وهل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023؟، وحول هذا الأمر، أوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر ، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، إضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الزيادة، جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى صرف المعاشات في أول يوم من كل شهر، بعدة طرق مختلفة، وهى مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركات فوري.