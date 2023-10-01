أستاذ علوم سياسية: مؤتمر حكاية وطن اتسم بالمصارحة والمكاشفة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انعقاد مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء في توقيت مهم للغاية ويُغقد بعد عام من انطلاق جلسات الحوار الوطني وفي ظل ظروف دقيقة تواجه العالم وتتأثر بها مصر.

انعقاد مؤتمر حكاية وطن

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المؤتمر ينعقد قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المؤتمر نوع من المكاشفة والمصارحة بين القيادة السياسية والشعب المصري، فمن خلاله بعث الرئيس السيسي رسائل للشعب.

دعوة الرئيس للعمل

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس خلال المؤتمر دعا إلى التماسك والعمل والإنجاز والتضحية للتغلب على الصعوبات قدر المستطاع، وبذل الجهد والعمل من أجل اجتياز الصعاب، فضًلا عن أنه جاء في توقيت بالتزامن مع انتصارات أكتوبر، فقد استطاعت مصر تحقيق معجزة النصر بكافة المقاييس، وبالتالي فإن تحقيق الانتصار على التحديات سواء أمنية أو اقتصادية يتحقق بالتماسك مبين قطاعات الشعب المصري المختلفة وإلتفاف الشعب خلف القيادة وتحمل الصعاب.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر"حكاية وطن"

ويواصل مؤتمر حكاية وطن، اليوم الأحد، جلساته لليوم الثاني على التوالي حيث تعقد جلستان هما : "المشروعات القومية والبنية التحتية" و "الأمن المائي والغذائي"

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن " بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة.

وقد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.