نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع انتظام العملية التعليمية

للتأكد من توفير كل سبل الامان والراحة الطلاب ..

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عدد من مدارس المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤من بينها مدرسة الخديوية التابعة لادارة السيدة زينب التعليمية بحضور المستشار هشام ابو المكارم رئيس حي السيدة زينب و كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات التربية والتعليم بالادارة التعليمية .

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال جولتها انتظام العمل بجميع مدارس المنطقة بمراحل التعليم المختلفة ووجهت التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًه لهم التوفيق .

وإلتقت نائب المحافظ بعدد من المدرسين والقائمين على العملية التعليمية للاطمئنان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية في المقام الأول.

وشهدت نائب محافظ القاهرة، عدد من الأنشطة التى يمارسها الطلاب المختلفة ، وتفقد الفصول ، والمعامل والملاعب بها حيث أشادت بتهيئة الجو العام و توافر الاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية.

وتابعت نائب محافظ القاهرة، توافر الكتب المدرسية ، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، على استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس و التنسيق الكامل بين الادارات التعليمية ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى ورفع كفاءة الانارة و صيانه الأعمدة وغلق ابوابها بصورة مستمرة والتواجد الميداني المستمر والاستجابة الفورية والسريعة لكافة الشكاوى الواردة باعتبارها اولوية قصوى حفاظا على سلامة وامن ابنائنا الطلاب وتوافر كل سبل الراحة متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات .