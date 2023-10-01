إنهاء حياة مزارع بسبب خلافات الجيرة بأسيوط والأمن يقبض على الجاني

كشف ضباط مديرية امن اسيوط ملابسات جريمة قتل شخص بأسيوط، وتمكنت الجهود من القبض على مرتكب الواقعة بمركز ابنوب.

إنهاء حياة فلاح أبنوب

البداية كانت عندما ورد بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات، يفيد استلام جثة فلاح من اهالي مركز ابنوب، بعد إصابته بطلق ناري.

وبالتحقيق مع والده وشقيقه، اتهم أحد الأشخاص المقيمين بدائرة المركز، بالاعتداء على المجني عليه بواسطة طبنجة كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابته أودت بحياته، وأرجعوا ذلك إلى مشاجرة كلامية أدت إلى دخوله نزاع بين الجيران بسبب خلافات على الأراضي الزراعية.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وهو عبارة عن طبنجة وعدة رصاصات من نفس العيار وبمواجهته اعترف بارتكابه الفعل لنفس الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. .