الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إنهاء حياة مزارع بسبب خلافات الجيرة بأسيوط والأمن يقبض على الجاني

جثمان
جثمان

كشف ضباط مديرية امن اسيوط ملابسات جريمة قتل شخص بأسيوط، وتمكنت الجهود من القبض على مرتكب الواقعة بمركز ابنوب.

إنهاء حياة فلاح أبنوب

البداية كانت عندما ورد بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات، يفيد استلام جثة فلاح من اهالي مركز ابنوب، بعد إصابته بطلق ناري.

وبالتحقيق مع والده وشقيقه، اتهم أحد الأشخاص المقيمين  بدائرة المركز، بالاعتداء على المجني عليه بواسطة طبنجة كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابته أودت بحياته، وأرجعوا ذلك إلى مشاجرة كلامية أدت إلى دخوله نزاع بين الجيران بسبب خلافات على الأراضي الزراعية.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وهو عبارة عن طبنجة وعدة رصاصات من نفس العيار وبمواجهته اعترف بارتكابه الفعل لنفس الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. .

مواد متعلقة

حريق يلتهم منقولات حظيرة وغرفتين بمنزل بجرجا

غرق طفلين توأم في ترعة بحوار أرضهما الزراعية بالمراغة

الإيقاع بتشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

لحظة تبادل إطلاق النار بين الأمن التركي ومنفذي هجوم أنقرة الإرهابي (فيديو)

الطقس اليوم في أسيوط صافي ودرجة الحرارة العظمى 36

"الوفد" يرصد استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب بأسواق أسيوط
الجريدة الورقية