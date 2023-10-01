روسيا: إصابة 3 مدنيين جراء قصف أوكراني على سوق مركزي بمقاطعة بيلجورود

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف سوقا مركزيا غربي مقاطعة بيلجورود.

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أن القصف الأوكراني أسفر أيضا عن أضرار مادية كبيرة في السوق المركزي، وبعض الممتلكات العامة والخاصة.

وتتعرض مقاطعة بيلجورود الروسية، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مرارا لهجمات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 17 غارة على قوات روسية ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لهم و8 غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.