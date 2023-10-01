الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: إصابة 3 مدنيين جراء قصف أوكراني على سوق مركزي بمقاطعة بيلجورود

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

 أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف سوقا مركزيا غربي مقاطعة بيلجورود.

txt

باكستان: "الحرب الروسية الأوكرانية فتحت فرصًا للبلاد"

txt

تورط إيلون ماسك في الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية  أن القصف الأوكراني أسفر أيضا عن أضرار مادية كبيرة في السوق المركزي، وبعض الممتلكات العامة والخاصة.
وتتعرض مقاطعة بيلجورود الروسية، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مرارا لهجمات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 17 غارة على قوات روسية ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لهم و8 غارات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مواد متعلقة

تورط إيلون ماسك في الحرب الروسية الأوكرانية

خبير استراتيجي: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت نفقًا مسدودًا (فيديو)

سفير الصين بموسكو: الناتو سبب الحرب الروسية الأوكرانية

تصريح جديد من رئيس البرازيل حول الحرب الروسية الأوكرانية
الجريدة الورقية