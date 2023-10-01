الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استغلال المعاهد الأزهرية بقرى الوادي الجديد كمكاتب تحفيظ القرآن ليلاً

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد - صورة ارشيفية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن الاستعدادات لاستخدام المعاهد الأزهرية بالقرى كممرات لتحفيظ القرآن الكريم خلال الفترة المسائية، وذلك بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للتوسع في توفير مكاتب تحفيظ لائقة لأهالي القرى على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم بين أكبر شريحة من الأطفال والكبار على مستوى القرى.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الوادي الجديد، أنه تم التأكد من توفر مساكن للطلاب المقيدين بفرع جامعة الأزهر بمدينة الخارجة. وهدفها إلى جانب دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، توفير السكن وسبل العيش للطالبات التي تدعم انتظامهن في الدراسة وتضمن استقرار الحياة.

الجريدة الورقية