استغلال المعاهد الأزهرية بقرى الوادي الجديد كمكاتب تحفيظ القرآن ليلاً

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن الاستعدادات لاستخدام المعاهد الأزهرية بالقرى كممرات لتحفيظ القرآن الكريم خلال الفترة المسائية، وذلك بدعم من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للتوسع في توفير مكاتب تحفيظ لائقة لأهالي القرى على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم نشر ثقافة حفظ القرآن الكريم بين أكبر شريحة من الأطفال والكبار على مستوى القرى.



وفي سياق آخر، أكد محافظ الوادي الجديد، أنه تم التأكد من توفر مساكن للطلاب المقيدين بفرع جامعة الأزهر بمدينة الخارجة. وهدفها إلى جانب دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، توفير السكن وسبل العيش للطالبات التي تدعم انتظامهن في الدراسة وتضمن استقرار الحياة.