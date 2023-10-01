سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري صباح اليوم الأحد

سعر الدولار.. شهدت سعر العملة الامريكية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في أول يوم عمل في البنوك المصرية استقرارًا بعد اجازة دامة 4 ايام من ضمنها عطلة المولد النبوي الشريف، وسجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال بداية التداولات الصباحية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة الإقتصادية في مستهل بداية كل يوم للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية والدولارية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدولار اليوم الاحد في 10 بنوك مصرية

Dolar

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.