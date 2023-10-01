تعرف علي أسعار الخضروات بـأسواق أسيوط

رصدت “الوفد” أسعار الخضروات والفواكه في أسواق أسيوط تُظهر استقرارًا اليوم مقارنةً بالأيام السابقة. وقد تلقت الأسواق تعزيزًا إيجابيًا من قبل تدابير حكومية متعددة تهدف إلى تثبيت الأسعار وتحسين قدرة الناس على شراء السلع الأساسية.

سعر الخضار في الأسواق الشعبية بمدينة أسيوط يوم الأحد 1 اكتوبر 2023

وفيما يتعلق بأسعار الخضروات، فقد استقر سعر كيلو البطاطس عند 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 13 و15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و23 جنيها، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 17 جنيها. للكيلو، ووصل سعر كيلو الديك الرومي والباذنجان إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الجزر إلى 17 جنيهًا. بـ 17 جنيها.

كما استقر سعر كيلو الفلفل الملون عند 35 جنيها، ووصل سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بين 20 و25 جنيها، وسعر كيلو الليمون. وتراوحت أسعار كيلو ورق العنب بين 8 و10 جنيهات، وتراوح بين 55 و60 جنيها.

أسعار الفواكه في الأسواق الشعبية بمدينة أسيوط يوم الأحد 1 اكتوبر 2023

وبالنسبة للفواكه، فقد استقر سعر كيلو التين البرشمان إلى 30 جنيها، ووصل سعر كيلو السكر إلى 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر بين 30 و35 جنيها، وتراوح سعر كيلو الموز بين 15 و20 جنيها. جنيها، وصل سعر كيلو المانجو إلى 35 جنيها، ووصل سعر كيلو المانجو إلى 30 جنيها. العويس 50 جنيها، ووصل سعر كيلو المانجو المسكرة إلى 35 جنيها.

هذا الاستقرار في الأسعار يُعزى جزئيًا إلى توافر الإمدادات المحلية المستقرة واستقرار أسعار البنزين والمواد اللازمة للنقل والتوزيع. وقد أتاحت هذه العوامل استقرارًا في أسعار الخضروات والفواكه لفترة طويلة، مما يُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المستهلكين.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الأسعار قد تتغير في أي لحظة وتتأثر بعوامل مثل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والتوزيع. لذا، ينبغي للمستهلكين أن يتابعوا تحديثات الأسعار ويقتصروا على شراء السلع المطلوبة فقط، والبحث عن الأسواق التي توفر أفضل العروض من حيث الجودة والسعر قبل اتخاذ قرار الشراء.

بشكل عام، يظهر أن استقرار أسعار الخضروات والفواكه في أسواق أسيوط اليوم يوفر بيئة مناسبة للمستهلكين للحصول على المنتجات الطازجة بأسعار معقولة. إن هذا الاستقرار يعزز استقرار السوق ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.