"الوفد" يرصد استقرار أسعار جميع أنواع الأخشاب بأسواق أسيوط

تشهد أسواق مدينة أسيوط استقرارًا في أسعار جميع أنواع الخشب اليوم 1 أكتوبر 2023 حيث يتوافر مجموعة واسعة من الأخشاب المختلفة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

فيما يلي نستعرض بعض أنواع الأخشاب الرئيسية وأسعارها التي تشهدها أسواق أسيوط اليوم:

أسعار الخشب في أسيوط اليوم :-

يتراوح سعر المتر من الخشب الزان ما بين 28.000 إلى 29.000 جنيه

ويتراوح سعر المتر الخشبي بين 15.500 و16.000 جنيه

ويتراوح سعر اللوح الخشبي المضغوط مقاس 18 ملم من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 3 أمتار هو 250 جنيهًا

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 4 أمتار هو 310 جنيهات

سعر المتر من خشب عزيزي يتراوح بين 44.000 إلى 45.000 جنيه.

مع استقرار الأسعار، يأمل العديد من المستهلكين والمقاولين في أسيوط في توفر المواد اللازمة لمشاريعهم بأسعار مناسبة. ومع انتعاش قطاع البناء والديكور في المنطقة، يوفر هذا الاستقرار فرصًا للتطور والنمو الاقتصادي.

على الرغم من الاستقرار الحالي في الأسعار، يجب على المستهلكين والمشترين أن يتوخوا الحذر ويقارنوا الأسعار في مختلف المحلات قبل اتخاذ قرار الشراء. قد يكون هناك فروق في الأسعار بين المتاجر المختلفة، وبالتالي يمكن الحصول على عروض أكثر تنافسية.

بشكل عام، فإن استقرار أسعار جميع أنواع الخشب في أسواق أسيوط يعكس الاستقرار في قطاع صناعة الخشب في المنطقة. يتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في الأشهر القادمة، مما يدعم نمو القطاع ويعزز التنمية الاقتصادية في المدينة والمنطقة المحيطة بها.