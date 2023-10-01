وزير الدفاع الأمريكي يدعو الكونجرس إلى مواصلة دعم أوكرانيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الكونجرس إلى الالتزام بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات إلى الشعب الأوكراني.

ورحب أوستن حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد بتوصل الكونجرس إلى اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي.

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي بمواصلة العمل مع أعضاء الكونجرس للقيام بما هو ضروري للدفاع عن قيم الولايات المتحدة ومصالحها.

وفي سياق متصل طالب زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفيرز رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بتقديم مشروع قانون لإجراء تصويت على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا الأسبوع المقبل.