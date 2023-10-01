أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 278 ألفا و570 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 278 ألفا و570 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و702 دبابة و8 آلاف و991 من المركبات المدرعة و6 آلاف و447 من النظم المدفعية و798 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و537 من أنظمة الدفاع الجوي و316 مروحية و5 آلاف و43 طائرة بدون طيار وإسقاط 1529 من صواريخ كروز و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و883 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 933 من المعدات الخاصة .

من جهته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة تشيركاسي الأوكرانية، إيهور تابوريتس، اليوم الأحد، بأن البنية التحتية الصناعية في بلدة أومان بمنطقة تشيركاسي تعرضت لهجوم مكثف بطائرات بدون طيار، ما تسبب في إصابة شخص.