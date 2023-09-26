الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 26 مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، وقوع هجمات روسية ليلا بواسطة 38 مسيّرة بدون طيار من طراز «شاهد» إيرانية الصنع، ويأتي ذلك بعد أن شنت روسيا أمس هجومًا صاروخيًا على مدينة ميكولايف، استهدف البنية التحتية.

وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الجيش الأوكراني في بيان له، أن الهجمات الروسية نُفذت بطائرات مسيرة من طراز «شاهد-131» و«شاهد-136»، واستهدفت جنوب شرقي البلاد.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الجوي ووسائل الدفاع المضادة للطائرات تعاملت مع الهجوم الروسي، واستطاعت إسقاط 26 مسيرة.

وأعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا عن استهداف المنطقة وإصابة مواطنين ونشوب حريق بأحد المستودعات وتدمير أكثر من 30 شاحنة، إضافة إلى حدوث دمار كبير في البنى التحتية بمنطقة إسماعيل.

وتتهم كييف الجانب الروسي بتعمد استهداف الموانئ ومخازن الحبوب بشكل عام من أجل عرقلة صفقة الحبوب التي انسحبت منها روسيا وأوجدت أوكرانيا بديلا عبر نهر الدانوب.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أن أولويات التحركات الدبلوماسية والاتصالات السياسية مع الحلفاء تتركز على حماية مدينة أوديسا.

وفي بيان سابق أوضح الجيش الأوكراني، أوضح أن القوات الروسية استهدفت مدينة أوديسا، أمس، بصواريخ من طراز كروز وبطائرات مسيرة، واستطاعت الدفاعات الأوكرانية إسقاط عدد منها.

وأكد أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها في شرق وجنوب البلاد، وتقوم بالهجوم على محور ميليتوبول، وتواصل العمليات الهجومية على محور باخموت، وأنها مستمرة في «تحرير الأراضي المحتلة».

ولفت البيان إلى أن يوم أمس، شهد 25 اشتباكا قتاليا في مناطق متفرقة، وقامت روسيا بشن 16 هجمة صاروخية و72 غارات جوية على مواقع القوات الأوكرانية وأهداف مدنية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن روسيا شنت، أمس، هجوماً صاروخياً على مدينة ميكولايف، استهدف البنية التحتية، ونتيجة لذلك تم اندلاع حريق وعلى الفور أخمدته فرق الإطفاء على مساحة 5 هكتارات.

فيما أفاد الحاكم العسكري لمنطقة خيرسون، أوليكساندر بروكودين، بشن المدفعية الروسية، أمس، 93 هجوماً باستخدام الهاون والمدفعية وصواريخ غراد.

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