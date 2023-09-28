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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اكتشاف لوح طيني يحتوي على لغة تركيا فقدت قبل 3000 عام

اللوح الطيني المكتشف
اللوح الطيني المكتشف

كشف علماء الآثار عن لوح طيني قديم يحتوي على نص طقسي من الإمبراطورية الحثية، يتضمن كلمات بلغة "ضائعة" تم التحدث بها منذ أكثر من 3000 عام.

تم العثور على اللوح في موقع خاتوشا، عاصمة الإمبراطورية الحثية في شمال وسط تركيا، خلال رحلة استكشافية سنوية قادها أندرياس شاشنر، عالم الآثار في المعهد الأثري الألماني.

تمكن شاشنر على الفور من معرفة أن اللوح يتضمن نصا طقسيا، حيث كانت المقدمة مكتوبة باللغة الحيثية.

يعتقد العلماء أن الكلمات المكتوبة باللغة الغير معروفة سابقا هي من الطقوس الدينية الأجنبية التي كانت تمارس في الإمبراطورية الحثية.

تم إرسال اللوح إلى ألمانيا لتحليله، حيث حدده العلماء على أنه مكتوبة بلغة كالاسما، وهي منطقة تقع على الطرف الشمالي الغربي من معقل الحيثيين.

لا يزال العلماء يعملون على فك رموز النص بالكامل، ولكنهم يعتقدون أنه يمكن أن يوفر معلومات قيمة عن الثقافة والدين في الإمبراطورية الحثية.

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