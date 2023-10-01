سلامة الغذاء تعلن إجمالي الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط طن رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نصف طن سحلب به حشرات حية وشيكولاتة خام منتهية الصلاحية، 220 كجم خل مغشوش، 90 كجم بسطرمة يظهر عليها أعفان ودود حي، بالإضافة إلى نصف طن منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم-عصائر-منتجات عطارة-كاتشب).



وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير 55 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، ألبان بودرة، معلبات، أجبان، زيوت).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 178 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 53 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 581 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1563 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، كيك، خلطات توابل، عصائر، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 131 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، تم تنظيم 6 حملات تفتيشية مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم المرور على أماكن تداول المكملات الغذائية وتم تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 24 حملة تفتيشية على 275 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان) تجاوزت الـ 85 كجم حيث تم إعدام 782 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 21 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، شبرا الخيمة، كفر شكر).



وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد وآخر يقوم بتصنيع حلوى الأطفال، حيث تم ضبط كميات من

حلوى الملبن والآيس كريم بدون بيانات، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك) على 43 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (رأس البر، السرو، الروضة، ميت أبو غالب، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 172 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مشروبات، زيوت، دقيق، دواجن، مواد غذائية متنوعة) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة، كما تم ضبط 33 كرتونة مياه معدنية منتهية الصلاحية.