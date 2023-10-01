الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدفاع الروسية تعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق دونيستيك

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك غربي البلاد، وفق نبأ عاجل نشرته قناة "العربية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تكبيد الجانب الأوكراني خسائر تضمنت 700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا في دونيستيك 430 عسكريا

وذكرت أن قواتها أحبطت 7 هجمات شنتها قوات كييف وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، فيما شهد محوري خيرسون ودونيتسك تدمير 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية أنه في اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وعلى محور خيرسون تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في المعدات.

 

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