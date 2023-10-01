الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بالموسيقى والبلالين ...استقبال تلاميذ المرحلة الابتدائية فى اول يوم دراسى باسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت مدرسة الوليدية الابتدائية بنات التلاميذ بانغام الموسيقى وتوزيع البلالين على أطفال الصف الأول الابتدائي فى اول يوم للعام الدراسي الجديد 2023_2024

شارك في أدائها  تلاميذ الصف الأول الابتدائي وتحت اشراف السيدة هويدا محمود التيتى مديرة المدرسة والقيادة الثانية السيدة فاطمة فرغلى  والسادة المعلمين والمعلمات  بالمدرسة

وحرصت مديرية المدرسة   على ممارسة التلاميذ لأنشطة رياضية خفيفة على أنغام الموسيقى في طابور الصباح، بجانب تحية العلم وترديد النشيد الوطني

ولقيت هذه المبادرة استحسانا من طرف التلاميذ،  واولياء الامور الذين فرحوا بهذه المفاجئة التي رسمت الابتسامة على وجوههم الأطفال بدلا من البكاء المعتاد من الأطفال فى اول يوم دراسى

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الجريدة الورقية