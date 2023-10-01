بالموسيقى والبلالين ...استقبال تلاميذ المرحلة الابتدائية فى اول يوم دراسى باسيوط

استقبلت مدرسة الوليدية الابتدائية بنات التلاميذ بانغام الموسيقى وتوزيع البلالين على أطفال الصف الأول الابتدائي فى اول يوم للعام الدراسي الجديد 2023_2024

شارك في أدائها تلاميذ الصف الأول الابتدائي وتحت اشراف السيدة هويدا محمود التيتى مديرة المدرسة والقيادة الثانية السيدة فاطمة فرغلى والسادة المعلمين والمعلمات بالمدرسة

وحرصت مديرية المدرسة على ممارسة التلاميذ لأنشطة رياضية خفيفة على أنغام الموسيقى في طابور الصباح، بجانب تحية العلم وترديد النشيد الوطني

ولقيت هذه المبادرة استحسانا من طرف التلاميذ، واولياء الامور الذين فرحوا بهذه المفاجئة التي رسمت الابتسامة على وجوههم الأطفال بدلا من البكاء المعتاد من الأطفال فى اول يوم دراسى

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