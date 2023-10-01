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الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة الروائي السوري خالد خليفة عن 59 عامًا

بوابة الوفد الإلكترونية

غيّب الموت الروائي السوري خالد خليفة، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، ويعتبر أحد أبرز الأصوات في الرواية العربية حاليا، فضلا عن كونه شاعرا وكاتب سيناريو، وفق روسيا اليوم.

 

ولد الأديب الراحل عام 1964 في قرية أورم الصغرى بريف مدينة حلب شمالي سوريا، وحققت بعض رواياته نجاحات عالمية ومحلية، ونالت اهتمام وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم.

كما تمت ترجمة إبداعات الراحل خليفة إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنروجية والإنجليزية والإسبانية وغيرها.

الجريدة الورقية