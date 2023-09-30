السيسي يكشف سبب قطع الكهرباء ويعلن عن رقم ضخم لسرقات التيار شهريًا (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “إن وزير الكهرباء يُرسل له تقريرًا شهريًا يتعلق بحجم سرقات الكهرباء في مصر”.

لفت في كلمته خلال جلسة الطاقة في مؤتمر حكاية وطن إلى وقوع مليون حادثة سرقة للكهرباء شهريًا، مؤكدًا أن تلك السرقات تضعف إيرادات الكهرباء التي يتحمل الناس ربع تكلفتها، وأنه من الضروري مكافحة هذه الظاهرة.

أكمل الرئيس السيسي: "شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ 300 مليون دولار نجيبهم منين.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، «عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل».

أضاف المهندس طارق الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.

أشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".