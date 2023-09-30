صحة قنا تطلق قافلة طبية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إنطلاق القافلة الطبية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن حملة " ١٠٠ يوم صحة" وذلك خلال الفترة من ١ وحتي ٤ أكتوبر.

وأوضح الدكتور محمد أن الحملة تستهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية مع المشورة ومتابعة الحمل والكشف عن الأطفال بجانب تقديم خدمات السونار والتي تقدم جميعها بالمجان للمترددات من السيدات.

وأضاف بدران أن القافلة سوف توفر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة من الأقراص ،الحقن ،اللولب والكبسولات من خلال فريق طبي من أخصائيات النساء كذلك إقامة معارض لنوادي الأسرة لتحسين الخصائص السكانية وتمكين المرأة.

وأشار بدران أن الحملة سوف تنطلق في مركز أبوتشت غداً الأحد ١ أكتوبر في قري سمهود ، النجمة والحمران ، الحبيلات الغربية، والأحد ٢ أكتوبر بقري عزبة البوصة، كوم يعقوب ، الكرنك.

وعلي أن تستكمل نشاطها بمركز أبوتشت يوم ٣ أكتوبر بقري أبوشوشة ، المحارزة ، الرواتب.

وأضافت الدكتور رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أن قافلة تنظيم الأسرة سوف يتم تنظيمها بمركز دشنا يوم ٢ أكتوبر بقري العطيات ، أبومناع قبلي ، العزب.

وتستمر ليوم ٣أكتوبر بقري فاو بحري ، فاو قبلي ، أبومناع بحرى، وتستكمل الحملة جهودها في يوم ٤ أكتوبر بقري نجع سعيد ، الفاوية ، أبومناع شرق.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة واللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا.