السيسي يحذِّرُ من وقوع كارثة كبيرة ستستمر لـ 50 عامًا (فيديو)

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلي المصريين، قائلًا: "اسمعوا يا مصريين اوعوا تداروا وشكم مني، اسمعوا اللي بقولكم عليه واعرفوا، دا بتاعكم مش بتاعي أنا، دا بتاع مصر بلدنا كلنا ولينا فيها كلنا زي بعض والغلبان اللي ماشي في الشارع ليه فيها زيي وعليه اللي عليا".

أضاف "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، مساء اليوم السبت، أنه في حال دخول المواطن إلي البنزينة ولم يجد الوقود سوف يقول إن الحكومة ووزير البترول هم السبب في ذلك.

كارثة كبيرة:

نوه إلى أننا ‏لو أنتجنا السولار والبنزين الخاص بنا؛ سيكون أقل من السوق العالمية، وسنوفر 3 أو 4 جنيهات تقريبًا، مضيفًا أن البنية الأساسية للتكرير والمصافي الخاصة بنا كانت متهالكة، وقمنا بالتطوير فيها؛ لتقليل تكلفة الدولار، والبرنامج كان كبيرًا جدًّا، والتكلفة كبيرة، والسؤال هنا: من أين سنأتي بهذه الأموال؟

تابع: "أهل الشر عايزين يخربوا البلد، وكل جزء بيستهدفوه؛ سيؤثر على مصر، وسيؤدي لكارثة كبيرة، ليس لعام أواثنين، لكن سيؤدي لكارثة لحوالي 40 أو 50 عامًا"، مؤكدًا: منذ 10 سنوات نعالج خللًا حدث في عام 2011.