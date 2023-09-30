توتنهام يفك العقدة.. ليفربول يفرط في سلسلة اللاهزيمة

نجح توتنهام في فك عقدة ليفربول التي لازمته في السنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن فاز بصعوبة مساء السبت، بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة.

توتنهام بادر بالتقدم بتوقيع سون هيونج مين، ثم تعادل ليفربول بواسطع كودي جاكبو، وقبيل انهاء المباراة تسبب جويل ماتيب في خسارة الريدز بتسجيل هدف عكسي في مرماه في اللحظات الأخيرة.

وكسر توتنهام سلسلة هزائمه أمام ليفربول التي استمرت لنحو 6 أعوام حيث كان آخر انتصار سجله السبيرز في أكتوبر من العام 2017 حينما فاز برباعية مقابل هدف، ومنذ ذلك الحين تلقى 8 هزائم وتعادل في 3 لقاءات.

سلسلة اللاهزيمة

بخسارته أمام توتنهام فرط ليفربول في سلسلة اللاهزيمة التي حافظ عليها لمدة 17 مباراة في الدوري الإنجليزي، بدأت في مطلع شهر أبريل الماضي بالتعادل مع تشيلسي، وأخرها بالفوز على وست هام في الجولة الماضية.

ويعد فريقا توتنهام وأرسنال اللذين لم يخسرا في الموسم الحالي بالبريميرليج، حيث سجلا خمسة انتصارات وتعادلين، بينما تلقى ليفربول خسارته الأولى.

وفقد ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي، حيث تراجع للمركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما خطف توتنهام الوصافة بـ 17 نقطة، بالتساوي مع أرسنال، في حين يتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة.

ويستعد ليفربول لخوض جولة جديدة يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي بمواجهة سانت خيلويزي البلجيكي، على أن يستأنف منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون، يوم الأحد الموافق 8 من أكتوبر، بينما يخرج توتنهام لمواجهة لوتون تاون في الجولة المقبلة.