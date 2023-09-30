اللحوم الحمراء أولها.. أطعمة تساعد على انتشار السرطان

يعد السرطان من أخطر الأمراض التي يرغب الجميع في تجنبها ومعرفة طرق الوقاية التي تساعد في الحماية منها ومن أهم هذه الطرق الاختيار الجيد للغذاء والابتعاد عن الأطعمة التي تزيد احتمالات الإصابة بمرض السرطان

ونقلا عن موقع هندستان تايمز نعرض لكم في هذا التقرير اهم الاطعمه التي تسبب السرطان

1) الأطعمة فائقة المعالجة - تحتوي العناصر الشائعة مثل المكرونة سريعة التحضير والشوربات والوجبات المعبأة والوجبات الجاهزة للأكل وأطعمة المخابز مثل البسكويت والكعك والبقسماط وما إلى ذلك على زيوت مهدرجة تقلل من توازن أوميجا 3 و تتواجد الأحماض الدهنية أوميجا 6 في الجسم، مما يسبب التهاباً عاماً، يؤدي بدوره إلى الإصابة بالسرطان

2) اللحوم الحمراء وشرائح اللحم والضأن وغيرها تحتوي على مصادر معينة تعزز تكوين المركبات المسببة للسرطان، وبالتالي تزيد من عوامل خطر الإصابة بالسرطان

3) بصرف النظر عما تأكله، من المهم أيضًا أن تفكر في "كيفية طهي الطعام". يمكن أن يتسبب الطهي بالحرارة العالية مثل الشوي والقلي العميق والشواء وما إلى ذلك في دخول مواد كيميائية مسرطنة إلى مجرى الدم، مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل والأسماك والدجاج المقلي ورقائق البطاطس والخبز المحمص والفشار المحروق وما إلى ذلك.

4) السكر المكرر يسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان. من الأفضل تجنب الأطعمة مثل الحلوى، حلوى القطن، الصودا، عصائر الفاكهة، المصاصات، الكعك، الكعك المعبأ، شراب الفطائر، شراب الشوكولاتة، ألواح الطاقة، حبوب الإفطار (رقائق الذرة)، الكاتشب، صلصة الشواء، صلصة السلطة المعبأة في زجاجات للوقاية من السرطان.

5)أطعمة تعرضت للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب لزيادة العمر الافتراضي للعديد من الفواكه والخضروات التي تجد طريقها في النهاية إلى أنظمتنا. لذلك، تعتبر الأطعمة العضوية خيارًا أفضل من حيث الحصول على صحة جيدة.

6) BPA - الأطعمة المحفوظة في عبوات مبطنة بمادة البيسفينول ، وقد وجد أنها تزيد من خطر الاضطرابات الأيضية وبعض أنواع السرطان على سبيل المثال زجاجات المياه البلاستيكية أو المياه المعبأة، والذرة المعلبة، ومعجون الطماطم، والفواكه المعلبة، والفاصوليا المعلبة، وحليب جوز الهند، والحساء السريع

7) الكحول والتبغ - تعاطي الكحول هو السبب الرئيسي للسرطان. الاستهلاك المفرط الذي يعطل مستويات السكر في الدم في جسمك ويضر بخلاياك، مثل البيرة والكوكتيلات والكروم وما إلى ذلك والتبغ على شكل سجائر، والبان، والغوتكا يؤدي إلى سرطان الفم.

8) منتجات الألبان - تناول كميات كبيرة من الكالسيوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والأطعمة مثل الجبن المطبوخ، ومنتجات الألبان قليلة الدسم (يتم إضافة السكر لحساب المحتوى المنخفض من الدهون)، والزبادي المنكه، والآيس كريم، والحليب المخفوق، والعصائر، وشوكولاتة الحليب، والحليب المكثف المحلى، وما إلى ذلك هي أيضًا بعض المواد الغذائية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. تطوير السرطان.

9) الأطعمة السريعة/الوجبات السريعة - لا ينبغي تناول برجر الجبن والمعكرونة والبيتزا وفادا باف والسمبوسة المقلية بشكل منتظم لأنها ليست جيدة لصحتنا