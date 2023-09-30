وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفى فرشوط المركزي في قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن وصول جهاز الأشعة المقطعية لمستشفي فرشوط المركزي شمال المحافظة .

وأشار بدران أن جهاز الأشعة سوف يكون له أثر كبير في تقديم العديد من الأشعة المقطعية في العديد من التخصصات الطبية للمرضي المترددين علي المستشفي مما يسهل حصولهم علي الرعاية الطبية المتكاملة.

وأوضح الدكتور ضياء الدين محمد مدير مستشفي فرشوط المركزي، أن الفريق يعمل علي تركيب وتشغيل وتدريب الفريق الطبي علي الجهاز لسرعة البدء في تشغيله وتقديم خدماته المختلفة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي والأستاذة الدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا علي دعمهم للقطاع الصحي بالمحافظة بجهاز الأشعة الجديد.