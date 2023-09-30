اليوم العالمى للغة الإشارة.. ملتقى "تواصل" دليل الخير يناقش كيفية توفير بيئة عمل جاذبة



اليوم العالمى للغة الإشارة.. ناقش ملتقى "تواصل" دليل الخير كيفية توفير بيئة عمل جاذبة للعطاء والانجاز لذوى الإعاقة.

لغة الإشارة

ونظمت دليل الخير للتنمية برئاسة المهندسة سمر حسب الله، ملتقى "تواصل" أون لاين عبر برنامج Zoom، لمناقشة وعرض أحدث التقنيات في مجال لغة الإشارة، بمشاركة نخبة من الشخصيات المعنية بملف ذوى الإعاقة والملهمة والمؤثرة في مجال الإعاقة، وعدد من النماذج الناجحة من الإعاقة السمعية، وذلك من مصر والإمارات .

فمن مصر، شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب لجنة التعليم، النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب لجنة التضامن، النائبة ندي ثابت عضو مجلس النواب لجنة التضامن ورئيس مجلس إدارة جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين، صفاء جودة رئيس الاتحاد المصري للصم .

ومن الإمارات، خالد ناصر الحدادي عضو فريق إسعاد أصحاب الهمم، الأستاذة سالمة حمد التميمي أمين السر لجمعية الإمارات للصم، الدكتور محمد نادر عضو فريق إسعاد أصحاب الهمم وعضو مؤسسة دليل الخير للتنمية .

كيفية توفير بيئة عمل جاذبة للعطاء والانجاز

ناقش الملتقى كيفية تعلم الأطفال في المراحل السنية وتعامل المدرسين معهم والتعليم الجامعى، ودور الأسرة مع الأم إذا كانت من فئة الصم وأبنائها ناطقين، ودور الأم مع أطفالها من فئة الإعاقة السمعية، كما ناقش الملتقى كيفية توفير بيئة عمل جاذبة للعطاء والانجاز .

واستعرض الملتقى بعض النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة السمعية من مصر والإمارات في مجالات مختلفة وعرض قصص نجاحهم، وهم "إسراء عماد - محامية وتعمل مدربة وسائل تواصل الأشخاص الصم وضعاف السمع وباحثة فى مجال الإعاقة السمعية، الأصم الناطق رامز عباس - منسق إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كريم أحمد - إعاقة سمعية وذهنية ومبدع فى الأشغال اليدوية، د. سهيلة واكد - صيدلة جامعة عجمان بالإمارات وأم لأطفال ناطقة، الكابتن حمد بلال - نادي دبي لأصحاب الهمم، السيد سهيل محمد العامري - عضو فريق إسعاد أصحاب الهمم" .

وجاء فى مقدمة توصيات الملتقي، أنه سيقام بشكل دورى سنويا، تقديم نماذج إيجابية من مختلف الإعاقات السمعية، العمل على حل المشاكل المتعلقة بمستخدمي لغة الإشارة في مجال التعليم والتوظيف .