الزناتى: تنظيم أولى رحلات العمرة للصحفيين بدعم ١٠٪ وتقسيط على ٦ أشهر

أعلن حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم النقابة لأولى رحلاتها لموسم العمرة لهذا العام على أن يبدأ التقديم لها من غد الأحد.

وأشار الزناتي إلى أن مجلس النقابة قد وافق في اجتماعه الأخير بناء على طلب تقدم به للمجلس لدعم رحلات العمرة بنسبة 10٪ لأعضاء النقابة من الصحفيين من السعر المتعاقد عليه بحد أقصى ٤ آلاف جنيه على أن يستفيد منها العضو مرة واحدة بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة التقسيط التي توفرها النقابة في رحلات العمرة لمدة ٦ أشهر، وأعرب الزناتي أن الدعم الذي وافق عليه المجلس يأتي في إطار دوره لتقديم التسهيلات والخدمة المميزة للأعضاء الذي تقدمه النقابة للزملاء بأقل تكلفة ممكنة.