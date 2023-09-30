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السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزناتى: تنظيم أولى رحلات العمرة للصحفيين بدعم ١٠٪ وتقسيط على ٦ أشهر

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم النقابة لأولى رحلاتها لموسم العمرة لهذا العام على أن يبدأ التقديم لها من غد الأحد. 
 وأشار الزناتي إلى أن مجلس النقابة قد وافق في اجتماعه الأخير بناء على طلب تقدم به للمجلس لدعم رحلات العمرة بنسبة 10٪ لأعضاء النقابة من الصحفيين من السعر المتعاقد عليه بحد أقصى ٤ آلاف جنيه على أن يستفيد منها العضو مرة واحدة بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة التقسيط التي توفرها النقابة في رحلات العمرة لمدة ٦ أشهر، وأعرب الزناتي أن الدعم الذي وافق عليه المجلس يأتي في إطار دوره لتقديم التسهيلات والخدمة المميزة للأعضاء الذي تقدمه النقابة للزملاء بأقل تكلفة ممكنة.

الجريدة الورقية