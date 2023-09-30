أسعار ميكروباص فوتون C2 بعد الزيادات الجديدة

كشفت شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكيل علامتي JMC وفوتون في مصر، عن القائمة السعرية الجديدة للسيارة الميكروباص فوتون C2 موديل 2024 والتى يتم تقديمها حالياً عبر فئة واحدة من التجهيزات في السوق المحلية، وتتوافر السيارة الميكروباص فوتون C2، بمحرك سعة 2.2 لتر يخرج قوة قدرها 102 «حصان» مع عزم أقصى للدوان 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

أسعار ومواصفات ميكروباص فوتون C2

ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل TVD، فإن سعر السيارة الميكروباص فوتون C2، المجمعة محلياً موديل 2024 أصبح 694.9 ألف جنيه.

ويأتي التعليق الأمامي للسيارة بمقص مزدوج مستقل، والخلفي سوست ورقية مستقلة مع مساعدين، أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:

• الطول 4,840 مم

• العرض 1,695 مم

• الارتفاع 1,980 مم

• قاعدة العجلات 2,570 مم

• الخلوص الأرضي 160 مم

• مساحة الشنطة 500 لتر

• سعة خزان الوقود 65 لتر

ويقدم ميكروباص فوتون C2 بمجموعة مميزة من التجهيزات القياسية تتضمن:

• مصدات أمامية وخلفية بلون السيارة

• مرايا الأبواب يدوية سوداء

• مقابض سوداء للأبواب

• إضاءة ستوب في الخلف

• زجاج جانبي شفاف (باستثناء إصدار البضائع)

• صمام استشعار تناسب الأحمال

• إطارات مقاس 195 R 15

• طارة قابلة للتعديل

• باور ستيرنج

• كرسي السائق بظهر متحرك

• حزام أمان للراكب

• نوافذ أمامية يدوية

• هواء ساخن أمامي

• راديو + USB + AUX

• عدد 2 سماعة

• شماسات أمامية

• ولاعة وطفاية سجائر

ويعد ميكروباص "فوتون C2" هو النسخة الوحيدة التى يتم تجميعها خارج الصين منذ إطلاقها عالميًّا منذ 2012.